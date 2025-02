Toto je skrytý znak, že sa s vami pes snaží komunikovať

Možno je to frustrujúce, keď sa snažíte prinútiť svojho psa, aby vykonal nejaký povel a on na vás iba žmurká. Podľa štúdie by to však mohol byť znak, že sa váš pes s vami snaží komunikovať.

Výskumníci analyzovali reakcie 54 domácich psov na videá iných psov, ktoré na nich žmurkajú, olizujú si nos alebo sa na nich jednoducho pozerajú s pozornou, nehybnou tvárou. Výsledky ukázali, že psy počas videa s žmurkaním žmurkli viac v porovnaní s ostatnými videami, čo naznačuje, že napodobňujú to, čo vidia.

Zistenia naznačujú, že žmurkanie by mohlo zohrávať úlohu v komunikácii psov. Tím z vedcov Univerzity v Parme uverejnil svoje zistenia v časopise Royal Society Open Science.

Synchronizácia žmurkania v rámci skupiny by mohla byť znakom vzájomnej komunikácie alebo porozumenia. Ako uviedli výskumníci:

„Vzájomné žmurkanie u psov by mohlo pomôcť uľahčiť sociálne väzby, vyrovnať sa s frustráciou a komunikovať neagresívne zámery.“

Dodali, že nezaznamenali zvýšenie počtu olizovaní nosa, ktoré pes vykonal, keď sledoval video s olizovaním nosa. To naznačuje, že nemá rovnakú funkciu ako žmurkanie.

Psy, ktoré sledovali video s olizovaním nosa, v skutočnosti častejšie odhaľovali svoje očné bielka, čo sa spája s pocitom stresu.

V samostatnej štúdii, ktorá sa uskutočnila v roku 2022, sa zistilo, že ľudia dokážu u psích spoločníkov rozpoznať šesť rôznych emócií.

Keď 105 ľuďom ukázali obrázky troch rôznych plemien psov, správne identifikovali pocity šťastia, smútku, zvedavosti, strachu, znechutenia a hnevu u zvierat s presnosťou výrazne prevyšujúcou náhodu. Hlavný autor štúdie Harris Friedman povedal: