Mikulec: Žandársky zbor nerieši, ale zhoršuje situáciu v polícii

Exminister vnútra a poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí) to uviedol v reakcii na legislatívu, ktorú na návrh ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v stredu schválila vláda. TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

„Minister obrany opakovane zasahuje do kompetencií ministra vnútra a proti Kaliňákovmu zákonu namietajú aj samotní policajti a ich odborári, ktorí hovoria o nesystémovom vykrádaní Policajného zboru,“ komentoval Mikulec. Myslí si, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal počúvať tieto hlasy a nenechať si Kaliňákom rozložiť Policajný zbor. Poukázal aj na pripomienky od rôznych inštitúcií, ktoré k zákonu prišli v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V návrhu vidí nezrovnalosti, napríklad čo sa týka použitia strelnej zbrane.

Žandársky zbor by mal asistovať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Jeho súčasťou by mohli byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti. Žandári by mohli dostať podobné právomoci, ako má Policajný zbor, nová legislatíva upravuje ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Podriadení však budú Policajnému zboru. Návrh je súčasťou zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ktorý v stredu schválila vláda.