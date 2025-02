Prezident: Komárno má potenciál v cestovnom ruchu i v cezhraničnej spolupráci

Konštatoval to v stredu prezident SR Peter Pellegrini počas regionálneho výjazdu v okrese Komárno po rokovaní s primátorom Komárna Bélom Keszeghom, poslancami mestského zastupiteľstva a zástupcom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii.

Ide o prvý výjazd hlavy štátu v rámci plánovanej návštevy všetkých okresov Slovenska po vlaňajších výjazdoch do všetkých ôsmich krajských miest.

Pellegrini ocenil pragmatický prístup primátora Komárna k riešeniu vecí samosprávy či regiónu. Obaja sa zhodli v názore, že Slovensko a slovenská samospráva potrebuje konečne pokoj a nie negatívne veci, akou je aktuálna politická kríza.

Riaditeľ Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii Zoltán Bara predstavil hlave štátu projekt Spirit of Danube (Duch Dunaja) v hodnote päť miliónov eur. „Ide o komplexný rozvoj turistickej destinácie Podunajska v spolupráci s maďarskými partnermi, čo napomôže k tomu, aby Komárno zostalo veľmi atraktívnou destináciou turistického ruchu,“ priblížil prezident.

V tejto súvislosti podotkol, že síce sa delimitovalo rozhodovanie o použití fondov z Európskej únie na samosprávne celky, avšak bude potrebné urýchliť proces čerpania fondov, o čom mieni hovoriť s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardom Rašim.

Témou schôdzky bola aj optimalizácia škôl, v ktorej sa rokujúce strany zhodli, že je potrebné veľmi citlivo pristupovať k prípadnej racionalizácii škôl, pretože treba zohľadniť aj princíp výučby v menšinovom jazyku aj s ohľadom na význam danej školy pre miestnu komunitu.

„Aj napriek tomu, že počet žiakov, ktorí chcú študovať aj v jazyku maďarskom postupne klesá, je potrebné upraviť sieť tak, aby to neprispievalo k vášňam,“ zdôraznil prezident. Dodal, že v Maďarsku i celkovo v zahraničí pribúda počet Slovákov, ktorí prejavujú záujem o získanie vzdelania vo svojom rodnom jazyku. Hlava štátu preto deklarovala, že osloví predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby diskutovali o tom, ako podporiť a umožniť týmto študentom získať vzdelanie na našich univerzitách.

Témou rokovania bola aj možnosť nemocnice v Komárne poskytovať zdravotnú starostlivosť aj väčšiemu počtu obyvateľov, než je v tamojšom okrese. „Informoval som pána primátora, že z pozície vlády dochádza k prvému kroku, k odsúhlaseniu alebo uzavretiu zmluvy s maďarskou stranou o poskytovaní cezhraničnej záchrannej služby. Obdobnú zmluvu s Rakúskom som už ako prezident ratifikoval a bola schválená vládou,“ poznamenal Pellegrini.

Bola otvorená aj otázka zavedenia cezhraničného zdravotného poistenia. To by umožňovalo obyvateľom Komáromu a blízkeho okolia na maďarskej strane využívať kapacity nemocnice v Komárne, ale mohlo by priniesť aj ďalšie investície a celkový rozvoj nemocnice.

Prezident ocenil, že aj keď sa samosprávy na Slovensku z pohľadu financií nenachádzajú v ideálnom stave, Komárno v tejto oblasti neurobilo výrazné škrty a toto mesto patrí v rôznych športoch k slovenskej špičke a súperí aj na európskej úrovni.

Primátor Komárna vyjadril radosť z toho, že hlava štátu vytvára priestor pre pokračovanie konkrétnych rokovaní vo všetkých oblastiach, ktoré prospejú občanom.

Hlava štátu v rámci tohto výjazdu navštívila aj areál Lodeníc Komárno a sídlo záchrannej služby ZaMED.