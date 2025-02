PS: MH stále neposkytlo 10 miliónov eur na budovanie nabíjacích staníc

Cieľom týchto prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti je vybudovať viac ako 1800 verejných nabíjacích bodov, pričom nečinnosť rezortu hospodárstva môže obciam a mestám spôsobiť státisícové straty súvisiace s prípravou projektov, verejnými obstarávaniami a vybavovaním povolení. Upozornil na to v stredu opozičný poslanec Marek Lackovič z Progresívneho Slovenska (PS).

„Vyzývame ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby urýchlene samosprávam umožnila čerpať eurofondy na nabíjaciu infraštruktúru. Je nemysliteľné, aby výzva vyhlásená v roku 2023 nebola ani v polovici februára 2025 riadne ukončená,“ zdôraznil Lackovič.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Ľubica Karvašová z PS dodala, že súčasná vláda by mohla podporením záujmu o elektromobily, ktoré sa na Slovensku vyrábajú, zvýšiť konkurencieschopnosť automobiliek na našom území. „Mohla sa inšpirovať napríklad Poľskom. To zo svojho Plánu obnovy investuje do budovania potrebnej siete nabíjacích staníc. Poľská vláda navyše zaviedla dotácie na elektromobily vo výške 4460 eur s pridanou podporou na zošrotovanie starých áut s motorom,“ uviedla Karvašová.