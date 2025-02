R. Kaliňák: Lietadlá Bombardier sa budú modifikovať, rokujeme o ich výbave

Rezort rokuje o ich vojenskej a zdravotnej výbave s dodávateľom. Jedno z nich by malo byt schopné prevážať aj veľmi ťažké zdravotné stavy. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Kritici nákupu sa podľa ministra mýlia, keď hovoria, že štátne lety má zabezpečovať iba letka rezortu vnútra. „Práve sa ukázalo pri tom evakuovaní našich občanov z Bejrútu už počas bombardovania, že to bola kombinácia vojenských lietadiel a civilných lietadiel,“ uviedol Kaliňák. Spolupráca medzi rezortmi by podľa neho mala pokračovať. Nevylúčil, že by sa štruktúra štátnych letiek menila.

Opozícia kritizovala nákup lietadiel Bombardier Global 5000. Takáto investícia je podľa nej v čase konsolidácie a spomaľovania ekonomického rastu zbytočná.