Polícia obvinila podvodníka ktorý, pripravil seniorku o 2200 eur

Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 56-ročného muža zo Senca zo zločinu podvodu a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.

Obvinený muž si v polovici januára vyhliadol seniorku a pri podvode použil legendu, že jej mužovi majú vrátiť peniaze a on jej pomôže s vybavením potrebných papierových dokumentov. „Žena uverila slovám neznámeho muža, že mu musí najprv dať hotovosť vo výške 2200 eur a až potom jej môžu vrátiť financie po manželovi. Poškodená žena nastúpila s neznámym mužom do privolaného vozidla taxislužby a odišla s ním do banky v meste Žilina, kde vybrala finančné prostriedky a odovzdala mu ich,“ uviedla Šefčíková.

Poškodená žena následne podala na neznámeho páchateľa trestné oznámenie. „Príslušníci Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine dôsledným zabezpečením dôkazného materiálu, vyhodnotením zabezpečených kamerových systémov a následnou operatívno-pátracou činnosťou zistili totožnosť neznámeho muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode,“ dodala Šefčíková.