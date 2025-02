Kasparov: Ruská sloboda závisí od víťazstva Ukrajiny vo vojne

Podľa Kasparova by akýkoľvek výsledok, ktorý by Putin mohol prezentovať ako svoje víťazstvo, jeho moc len posilnil. Kasparov sa takto vyjadril po utorkovom rokovaní amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia a ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova v Saudskej Arábii.

„Bez ukrajinského víťazstva nie je sloboda Ruska, ani koniec Putinovho režimu,“ povedal na tlačovej konferencii po svojom prejave na výročnom Ženevskom summite o ľudských právach a demokracii. „Aj čiastočné víťazstvo, ktoré by prinieslo Putinovi porážku, povedie v Rusku k zmene,“ dodal.

Naopak „ak Putin vyhrá, alebo odprezentuje výsledok ako víťazstvo“, čo podľa Kasparova môže zahŕňať „udržanie území a zrušenie sankcií“, tak pri moci zostane. „Diktátorovi nikdy nehrozí nebezpečenstvo, ak je stále na vzostupe,“ upozornil Kasparov.

Tento 61-ročný niekdajší veľmajster skončil so šachom v roku 2005 a zameral sa na politický aktivizmus, píše AFP. Posledné desaťročie žije v exile v New Yorku. Ako dlhoročného Putinovho názorového oponenta ho v Rusku zaradili v marci 2024 na „zoznam extrémistov“.

Americký prezident Donald Trump podľa Kaspoarova „absolútne neporozumel“ zložitosti konfliktu na Ukrajine a tí, ktorí sú okolo neho, sa zrejme príliš báli upozorniť ho na to, že jeho geopolitické znalosti sú nedostatočné.

Kaspoarov očakáva, že Trump bude musieť urobiť „masívne ústupky“, aby sa mu podarilo dosiahnuť svoj cieľ - ukončiť vojnu na Ukrajine. Putin podľa jeho slov len predstiera, že je v silnej pozícii, ruská ekonomika však „pravdepodobne v priebehu nasledujúcich 12 až 18 mesiacov skolabuje“.

Ukrajina by medzitým mohla pokračovať v boji, ak by Európa poskytla peniaze na nákup amerických zbraní, pričom „kým sa budú platiť peniaze, nemyslím si, že ho to (Trumpa) bude zaujímať“, uviedol Kasparov.

„Ak chce Trump ukončiť vojnu, nie je to ťažké: stačí obmedziť export ruskej ropy,“ dodal Kasparov, podľa ktorého je jedinou myšlienkou ruského prezidenta „zotrvať pri moci“.