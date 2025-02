Macron potvrdil, že v stredu sa bude konať ďalšie stretnutie o Ukrajine

Na tomto stretnutí sa podľa neho zídu predstavitelia európskych a mimoeurópskych krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Agentúra Reuters v utorok s odvolaním sa na tri zdroje avizovala takéto stretnutie. Podľa nej by sa na ňom mali zúčastniť aj zástupcovia európskych krajín, ktoré sa na pondelkových rokovaniach nezúčastnili, ako aj Kanada.

Podľa Reuters sú medzi pozvanými krajinami na druhý takýto summit Nórsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Česká republika, Grécko, Fínsko, Rumunsko, Švédsko a Belgicko. Niektorí predstavitelia by sa na rokovaniach mohli zúčastniť prostredníctvom videokonferencie.

Rumunská agentúra Agerpres s odvolaním na politické zdroje medzičasom informovala, že na stredajšom stretnutí bude Rumunsko zastupovať úradujúci prezident Ilie Bolojan.

V pondelok sa v Paríži stretli európski lídri na rokovaniach v snahe vytvoriť jednotky postoj k mierovým rokovaniam o vojne na Ukrajine.

V rozhovore pre francúzsky regionálny denník La Dépeche zverejnenom v utorok Macron uviedol, že Paríž sa „nepripravuje vyslať na front pozemné jednotky, ktoré by boli súčasťou konfliktu“ na Ukrajine. Spolu so svojím spojencom Britániou však zvažuje vyslanie „expertov alebo dokonca vojakov v obmedzenom rozsahu mimo akejkoľvek zóny konfliktu“. Takýto krok by „povzbudil Ukrajincov a prejavil solidaritu“, povedal Macron.

Britský premiér Keir Starmer v noci na pondelok deklaroval, že Británia je v prípade potreby pripravená vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, aby zabezpečili implementáciu mierovej dohody s Ruskom.

Francúzsky prezident však zdôraznil, že pre budúce bezpečnostné záruky Kyjevu je potrebná podpora Washingtonu. „Vzhľadom na to, že Rusko je štát s jadrovým potenciálom, pre európskych partnerov je to kľúčový bod,“ povedal Macron.

Ako informuje AFP, Macron tiež vyslovil myšlienku, že „v rámci rokovaní sa rozhodne o mierovej operácii pod mandátom OSN, ktorá by sa uskutočnila pozdĺž frontovej línie“.

Vyhlásil, že jeho americký náprotivok Donald Trump „môže obnoviť užitočný dialóg“ s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump podľa jeho slov vytvára pre prezidenta Putina „strategickú nejednoznačnosť používaním veľmi tvrdých slov a vytváraním neistoty, ktorá môže pomôcť vyvíjať tlak“.

Macron takisto povedal, že je pripravený hovoriť s Putinom, „keď to bude vhodné v rámci cyklu nadchádzajúcich rokovaní“, píše AFP.