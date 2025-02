Z trhu sťahujú výrobky z bravčového mäsa, zákazníci by ich nemali konzumovať

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) upozorňuje na dva mäsové výrobky od českých výrobcov. Podľa informácií od zahraničných dozorných orgánov bolo pri ich výrobe použité bravčové mäso s nadlimitným obsahom veterinárneho liečiva. Informoval o tom hovorca SVS Petr Vorlíček.

Ide o Segedínský guláš značky Hamé a Gulášovú polievku značky BILLA Ready. Podľa vyšetrovania SVS sa Gulášová polievka BILLA Ready predávala v Česku, zatiaľ čo Segedínsky guláš značky Hamé bol expedovaný aj na Slovensko. Oba výrobky obsahujú mäso z belgických bitúnkov, kde mieste dozorné orgány upozornili na nadlimitné rezíduá veterinárneho liečiva benzimidazolu.

„Obsiahnuté množstvo lieku nepredstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia spotrebiteľov, no nesplňuje legislatívne limity,“ vysvetlil Vorlíček. Stiahnuté potraviny budú neškodne zlikvidované. „Spotrebitelia, ktorí majú doma niektorý z nižšie uvedených výrobkov, by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť na mieste predaja,“ uviedol Vorlíček.

Výrobky, ktoré SVS nariadila stiahnuť z trhu:

Segedínsky guláš Easy cup 400 g

Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.1.2027

Výrobca: Hamé s.r.o. CZ 402

Množstvo: väčšina výrobku bola pozastavená na sklade (8160 z cca 10 500 ks). 2 334 ks je v obehu, z toho 1 656 ks expedovaných na Slovensko, 60 ks do Veľkej Británie, 618 ks expedovaných na český trh.

Predajca: výrobok bol distribuovaný najmä do siete predajní Globus alebo predajne Tempo Hlučín

Foto: svscr.cz

BILLA Ready Gulášová polévka s brambory 400 g

Množstvo: 2 592 vyrobených kusov, dodaných do centrálneho skladu spoločnosti Billa

Dátum spotreby: 18.2.2025

Výrobca: Slovácká Fruta, a.s. CZ 314

Predajca: obchodný reťazec Billa

Belgické dozorné orgány v uplynulých dňoch vložili do systému rýchleho varovania RASFF informácie o náleze rezíduí drog v mäse na miestnych bitúnkoch. Poľsko následne doplnilo informáciu, že viac ako 1,1 tony mäsa bolo prostredníctvom poľského obchodníka odoslané aj českému prevádzkovateľovi The Old Town Company s.r.o., Podolí 63, 686 04 Kunovice.

Ďalším vyšetrovaním príjemcov zásielok mäsa SVS zistila, že viac ako polovica mäsa (konkrétne bravčový bok) bola predaná v podnikovej predajni príjemcu v Podolí konečným spotrebiteľom. Tento výsek mäsa je po dátume spotreby.

Zvyšných viac ako 520 kg bolo distribuovaných do spoločností Slovácká Fruta, a.s. a Hamé s.r.o., ktoré mäso použili ako surovinu na výrobu tepelne opracovaných výrobkov. 167 kg nespracovaného mäsa bolo v zmrazenom stave pozastavených u výrobcu Hamé. Zvyšné mäso sa spracovalo na tri rôzne výrobky, z ktorých dva sa dostali na trh. Okrem dvoch vyššie menovaných výrobkov sa časť mäsa spracovala aj na mexický guláš v konzerve. Všetkých 8900 kusov konzerv bolo pozastavených na sklade.

„Benzimidazoly sa používajú pri liečbe parazitárnych infekcií u zvierat a ľudí. Sú to bezpečné lieky, výnimočne sa po ich použití môže vyskytnúť hnačka alebo bolesť brucha. Toxické dávky sú až 30-krát vyššie ako terapeutické. Neodporúčajú sa však užívať v tehotenstve. Pre použitie u potravinových zvierat platí ochranná lehota, počas ktorej sa potraviny z nich vyrobené nesmú uvádzať na trh,“ vysvetlil Vorlíček.

Negatívne dôsledky nesprávneho používania týchto liekov, medzi ktoré patrí aj konzumácia potravín obsahujúcich väčšie ako povolené množstvo, môžu viesť k vzniku rezistencie na ich pôsobenie u zvierat a ľudí.