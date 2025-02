Malý chlapec vystrelil zo vzduchovky, zasiahol dievča do hlavy

Dnes v poobedných hodinách došlo k nešťastiu v obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov. Desaťročný chlapec mal vystreliť zo vzduchovky, pričom zasiahol 9-ročné dievča do hlavy.

Podľa informácii televízie Markíza dievča malo utrpieť povrchové zranenia ucha. Výjazd záchranárov potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) Danka Capáková.

„Môžeme potvrdiť, že na základe volania na tiesňovú linku 155 sme dnes pred 16:00 h. vyslali rýchlu lekársku pomoc do obce Chminianske Jakubovany k maloletej osobe. Po prvotnom ošetrení bola transportovaná do nemocnice v Prešove. Vzhľadom na to, že išlo o maloletú osobu nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ uviedla Capáková.