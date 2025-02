Danko verí, že Fico bude rešpektovať koaličnú zmluvu. SNS sa má rozšíriť

Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhol koaličným lídrom postup pri riešení situácie v koalícii. Adresovať im mal list. Uviedol to líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Zároveň avizoval, že strana SNS sa má rozšíriť. Hovoril o prijímaní nových členov.

Verí, že predseda vlády bude pri riešení aktuálnej situácie rešpektovať koaličnú zmluvu. Pripomenul, že podľa nej premiér nemôže meniť ministra bez súhlasu materských strán. Neverí však, že by ho Fico "podrazil".

„Oceňujem postup predsedu vlády SR, ktorý do tejto chvíle dodržiava koaličnú zmluvu. Napriek tomu, čo už médiami beží, nie je možné, aby predseda vlády svojvoľne vymenil akéhokoľvek ministra, pokiaľ nechce by došlo k zániku koaličnej zmluvy. Politická dohoda Smeru, Hlasu a SNS je, že naším cieľom je dosiahnuť 79 poslancov,“ povedal.

Danko si myslí, že ak by premiér svojvoľne ministra vymenil, môže hroziť, že nástupca nebude mať podporu koaličných partnerov. „Takýto minister by mohol byť aj koaličnou stranou v spolupráci s opozíciou odvolaný. Takže žiaden z ľudí, ktorí chcú byť ministrami v tejto vláde, by nemali byť a chcieť byť ministrami bez toho, že sa nedohodne Smer, Hlas a SNS,“ dodal.

Šéf národniarov zároveň informoval, že Fico ho ubezpečil, že nepodnikne žiadne kroky, pokiaľ nebude mať istú podporu 79 poslancov. „Ja si myslím, že ten čas nás netlačí natoľko, aby sme urobili akúkoľvek chybu,“ podotkol. Zopakoval, že národniari sú pripravení robiť kompromisy a viesť diskusiu o každom rezorte, ktorý je v ich gescii. „Ponúkol som na koaličných rokovaniach možnosť rozhodovania o všetkých ministerstvách SNS. To však neznamená, že som sa zbavil práva rozprávať o tom, kto bude novým ministrom,“ skonštatoval. Zároveň vyzdvihol ministrov nominovaných SNS.

Danko tiež deklaroval, že SNS ponúka aj podporu prípadnej menšinovej vlády. Chce však dohodu, ktorá zabezpečí podporu 79 poslancov vládnej koalícii. Informoval aj o tom, že je v kontakte s odídencami z Hlasu-SD a telefonoval aj s odídencom zo SNS Rudolfom Huliakom.

Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Fico dal partnerom z Hlasu-SD a SNS do pondelka (17. 2.) ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.