Taraba: Ak skončím na poste ministra, vrátim sa do parlamentu, nevidím však dôvod

Rovnaký krok by urobil aj vtedy, ak by na svojom poste v dôsledku rekonštrukcie vlády skončila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Na svoj ani Šimkovičovej koniec však nevidí dôvod. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii, na ktorej sa obaja ministri vyjadrili k pokusu o ich odvolanie na mimoriadnej schôdzi v Národnej rade i k téme zmien vo vláde.

Podpredseda vlády na čele Ministerstva životného prostredia (MŽP) rešpektuje ponuku predsedu SNS Andreja Danka ponúknuť pre udržanie koalície všetky posty SNS. „Premiér si má možnosť vybrať, ktoré z troch ministerstiev považuje za dôležité pre stabilizáciu koalície,“ uviedol Taraba pri úvahe o možných zmenách na ministerských postoch. Deklaroval zároveň, že ani on ani Šimkovičová nie sú „prilepení“ ku svojim stoličkám. Očakáva však, že ak sa jeho či Šimkovičovej zmeny dotknú, dostanú aj vysvetlenie prečo. „Boli sme 'v prvom slede boja' na 'slniečkárskych' rezortoch, ktoré sme zdedili, investovali sme do toho veľa energie. Takže by som očakával, že nám niekto vysvetlí, prečo nemáme dokončiť veci, ktoré sme rozbehli a považujeme za dôležité,“ vyhlásil. „Ja odmietam logiku, že to je len nejaké posúvanie na šachovnici,“ dodal.

Ak by k zmenám, ktorých by bol súčasťou skutočne prišlo, nebude požadovať refundáciu v podobe iného ministerského postu. „Nikto mi také ponuky dávať nemusí, pokojne sa vrátim do parlamentu. To isté urobím, ak by mala o svoj post prísť aj ministerka kultúry,“ zdôraznil. Naznačil však, že jeho dôvera k vláde by v takom prípade bola minimálne naštrbená. „Teraz by vláda nemala stáť za ministerkou, ktorá mala odvahu vyčistiť LGBTI agendu v rezorte a zneužívanie dotácií, a rok a pol ju dehumanizovali...? Preto hovorím, že ak by ona nemala byť ministerkou, nebudem ani ja,“ dodal.

Kým minulý týždeň sa pri možných výmenách na ministerských postoch v rámci rekonštrukcie vlády hovorilo v súvislosti s rezortami SNS najmä o rezorte cestovného ruchu a športu, v pondelok (17. 2.) predseda SNS Andrej Danko ponúkol všetky pozície SNS, vrátane ministerstiev a iných nominácií, „s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády SR Robert Fico rokovať“.