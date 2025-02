Zelenskyj: Potrebujeme spoľahlivé bezpečnostné záruky, nie krehké prímerie

DNES - 6:48

Zahraničné

Bezpečnostné záruky musia byť silné a spoľahlivé, v opačnom prípade by šlo len o ďalší podvod zo strany Ruska, ktoré by následne mohlo začať novú vojnu proti Ukrajine či inému štátu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v pondelok neskoro večer na platforme X po skončení mimoriadneho summitu v Paríži.

„Práve som absolvoval dlhý rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po dnešnom stretnutí s ostatnými európskymi lídrami, s ktorými sme rokovali o situácii vo svete, situácii v Európe a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu,“ ozrejmil Zelenskyj v príspevku na X. Prezident zhodnotil, že všetci zdieľajú víziu bezpečnostných záruk, ktoré sú robustné a spoľahlivé. „Akékoľvek iné rozhodnutie bez týchto záruk, ako napríklad krehké prímerie (vo vojne na Ukrajine), by bolo iba ďalším podvodom zo strany Ruska (a poslúžilo) na začatie novej ruskej vojny proti Ukrajine či iným európskym štátom,“ vyhlásila ukrajinská hlava štátu. Zelenskyj tiež uviedol, že ho Macron počas rozhovoru oboznámil s rokovaniami, ktoré viedol s ďalšími lídrami a nie len európskymi. „Dohodli sme sa, že zostaneme v nepretržitom kontakte, keďže sa prijímajú dôležité rozhodnutia. Zabezpečenie silného a trvalého mieru je nevyhnutnosťou. Dosiahnuť sa to ale dá len prostredníctvom silných bezpečnostných záruk,“ dodal v príspevku Zelenskyj. Francúzsky prezident po rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom na X uviedol, že na zabezpečení stabilného mieru budú „spolupracovať všetci Európania, Američania i Ukrajinci“. Podľa jeho slov musia Európania lepšie, viac a spoločne investovať do svojej bezpečnosti a obrany, v súčasnosti aj do budúcna. „(Naša) práca bude pokračovať na základe návrhov Európskej komisie, a to tak pri podpore Ukrajiny, ako aj pri rozvoji a investovaní do našej obrany. Tento program, ktorý bol definovaný v roku 2022 na summite vo Versailles, sa jednoducho musí naplniť. Rozhodnutia, opatrenia, súdržnosť. V nasledujúcich dňoch budem v týchto diskusiách pokračovať,“ zdôraznil Macron v príspevku.