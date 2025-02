Havária na kanadskom letisku: Lietadlo ostalo prevrátené

Na medzinárodnom letisku v kanadskom meste Toronto v pondelok pri pristávaní havarovalo lietadlo leteckej spoločnosti Delta. Zranenia utrpelo najmenej osem osôb, uviedli tamojšie médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, píše TASR.

#BREAKING: Delta plane UPSIDE-DOWN after crash at Toronto Pearson International Airport.



No word yet on possible injuries, police say. pic.twitter.com/CLfeTrRdwn