Opozícia kritizuje Šaška za odvolanie riaditeľa NIHO

Upozornili na to, že odvolanie bez udania dôvodu bolo možné pre novelu zákona, ktorú parlament schválil minulý rok. Vyplýva to z ich stanovísk.

„Strana Hlas vlani účelovo zmenila zákon, aby mohla z čela agentúry bez udania dôvodu odvolať jej riaditeľa. Zámerne tým oslabili nezávislosť NIHO a podriadili ho politickým záujmom. Nezávislosť inštitútu je totiž kľúčovou požiadavkou, nakoľko hodnotí nové a inovatívne lieky, ktoré chcú vstúpiť do kategorizácie a majú vysoký dosah na rozpočet,“ skonštatoval exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Upozornil na to, že vďaka práci NIHO sa minulý rok podarilo ušetriť 111 miliónov eur. „Pacienti na Slovensku tak mali prístup k inovatívnym liekom a zároveň boli lacnejšie. A to zrejme niektorým skupinám nevyhovovalo,“ podotkol.

Krok Šaška skritizovali aj kresťanskí demokrati. Opätovne namietali aj novelu týkajúcu sa NIHO. Pripomenuli, že v tejto veci podali podnet na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý o tom ešte nerozhodol. „NIHO je veľmi dôležitý pri vyjednávaní a cenotvorbe o nových liekoch a technológiách v zdravotníctve. Pre farmaceutický priemysel je dôležité, aby pri rozhodnutiach úradu nemali silného oponenta. Dnešné rozhodnutie ministra vnímam ako pokračovanie v deštrukčnom ťažení strany Hlas naprieč slovenským zdravotníctvom. Kamil Šaško ani nepočkal na rozhodnutie ÚS. Rozhodne to odmietam,“ skonštatoval poslanec Peter Stachura (KDH).

Šaško v pondelok odvolal z postu riaditeľa NIHO Michala Staňáka. Vedením inštitútu dočasne, do uskutočnenia riadneho výberového konania, poveril Tomáša Tesařa. Minister to odôvodnil ako manažérske rozhodnutie rezortu s cieľom zabezpečiť kontinuitu a naštartovaný proces rozvoja tejto organizácie.