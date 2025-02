Kolégium komisárov vrátane von der Leyenovej navštívi Ukrajinu

Prieskum v ČR: Voľby do snemovne by vyhralo ANO s 34,5 %, Piráti by vypadli

Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu by podľa prieskumu agentúry NMS Market Research vyhralo opozičné hnutie ANO so ziskom 34,5 percenta hlasov.