Peskov: Návrat západných značiek do Ruska by bol v záujme domácich spotrebiteľov

„My sme, úprimne povedané, nevideli žiadne správy vo vzťahu k západným značkám, že sa chystajú vrátiť do Moskvy. Ale to, že sa na konkurenčnom základe budú môcť vrátiť do Moskvy, aby naďalej konkurovali ruským výrobcom, to je úplne normálna svetová obchodná prax. A takáto konkurencia bude v záujme ruských spotrebiteľov,“ zdôraznil hovorca Kremľa.

Pavel Ljulin, viceprezident ruského Zväzu nákupných centier, predtým pre TASS uviedol, že v otázke návratu do Ruska prebiehajú neverejné rokovania so španielskym odevným reťazcom Inditex, vlastníkom módnej značky Zara.