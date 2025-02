Jadrová energetika v USA a EÚ čelí riziku nedostatku dodávok uránu

Dôvodom je celosvetovo rastúci dopyt po tomto kove, napísal v pondelok denník Financial Times (FT). informuje agentúra TASS.

Podľa denníka dopyt po jadrovej energii celosvetovo rastie v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby energie vrátane plánov na výstavbu výpočtových centier na vývoj umelej inteligencie (AI) a spracovanie veľkých dátových súborov, ako aj v dôsledku postupného odklonu štátov od fosílnych palív. Svetová jadrová asociácia (WNA) so sídlom v Londýne predpovedá, že globálny dopyt po uráne sa do roku 2040 zdvojnásobí. Viaceré rozvinuté krajiny vrátane USA a Spojeného kráľovstva oznámili, že do roku 2050 plánujú strojnásobiť svoju jadrovú kapacitu.

Najväčší producent uránu Kazachstan zároveň zvyšuje dodávky do Ruska a Číny, čím znižuje podiel západných krajín na svojom vývoze. Francúzsky jadrový koncern Orano má problémy so zvyšovaním produkcie v Kazachstane, keďže jeho využívané ložiská v krajine vysychajú a produkcia v nových baniach stále viac smeruje do Ruska a Číny, píše FT. Analytici finančnej skupiny Berenberg upozorňujú, že situácia na trhu s uránom by mohla negatívne ovplyvniť dodávky pre energetické spoločnosti v EÚ a USA z hľadiska ceny a v najbližšom období bude ťažké nájsť nové zdroje na pokrytie dopytu.