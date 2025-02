Záchranári varujú vodičov: Pre toto sme meškali, viac to neopakujte!

Záchranná zdravotná služba NsP Brezno Včera v poobedňajších hodinách viezla posádka rýchlej zdravotníckej pomoci do nemocnice pacienta, ktorého privalil strom a spôsobil mu viacpočetné poranenia a zlomeniny na tele. Pre vstup do nemocničného areálu použili záchranári vjazd určený len pre vozidlá integrovaného záchranného systému. Oprotiidúci vodič, vozidla VW SHARAN, ktorý vošiel do zákazu vjazdu a do pruhu vyhradeného pre záchranárov doslova odmietol dať prednosť v jazde sanitnému vozidlu so zapnutým výstražným, svetelným zariadením a donútil vodiča sanitného vozidla, aby ho obišiel v druhom jazdnom pruhu. PROSÍME BUĎTE K ZÁCHRANÁROM NIE LEN NA CESTÁCH OHĽADUPLNÍ ĎAKUJEME