Pellegrini: Udržateľnosť riešenia vojny na Ukrajine nie je možná bez Európy

Vyjadril pritom presvedčenie, že Európa by sa mala zúčastniť na mierových rokovaniach, informuje osobitný spravodajca TASR.

„Nech sa dohodnú akékoľvek podmienky, ktoré majú viesť k trvalo udržateľnému prímeriu alebo mieru, tak bez bezpečnostných záruk, ktoré by garantovali aj krajiny EÚ, to nepôjde. Od Európskej únie, jej postoja a sily budú závisieť aj garancie, ako dlho ten mier potom vydrží,“ zdôraznil slovenský prezident.

Pellegrini sa vyjadril aj k obavám, že Európa by mohla byť z mierových rokovaní vynechaná. Európa sa podľa neho možno nezúčastní hneď na prvých fázach rokovaní, no domnieva sa, že v konečnom dôsledku sa do nich zapojí.

Zároveň očakáva, že konečné rozhodnutie o prípadnej účasti Európskej únie bude na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. Ten vo svojom prejave na konferencii v Mníchove na margo rokovaní medzi ruským a americkým prezidentom zopakoval, že odmieta uzatváranie akýchkoľvek mierových dohôd bez účasti Ukrajiny a Európy.

Pellegrini sa počas záverečného dňa 61. ročníka MSC stretol s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom aj zástupcami spoločnosti Meta.

Stretnutie so Stubbom bolo podľa jeho slov prvou oficiálnou schôdzkou na úrovni hláv štátov po desiatich rokoch, pričom obaja lídri na ňom potvrdili dobré vzťahy svojich krajín a taktiež sa vzájomne pozvali na návštevu. Pellegrini doplnil, že spoločne hovorili aj o aktuálnej situácii súvisiacej s tranzitom plynu a pripravovanom stretnutí európskych lídrov k hľadaniu mierového riešenia vojny na Ukrajine.

Na záver svojej pracovnej cesty položil Pellegrini kvety k Pamätníku odbojovej skupiny Biela ruža v Mníchove. Pripomína hnutie, ktorého členovia - prevažne zástupcovia akademickej obce mníchovskej univerzity - rozdávali počas druhej svetovej vojny v Nemecku letáky vyzývajúce ľudí, aby sa postavili proti nacistickej tyranii.