Taraba: Každému je jasné, že rozuzlenie krízy urobí premiér

Každému je jasné, že rozuzlenie vládnej krízy urobí premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý oznámi, že SNS sa vezme rezort cestovného ruchu a športu a o ministerstvo príde aj Hlas-SD. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Opozičný poslanec a podpredseda PS Ivan Štefunko označil vládnutie za "zlepenec na druhú".

Taraba pripomenul, že politiku určuje vláda a parlament a nie športové zväzy, hoci oceňuje, že podporujú spoluprácu s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim (nominant SNS). Aj tak si však myslí, že SNS o tento rezort príde. Štefunko skonštatoval, že vláda už poriadne nevládne, keďže sa nevie zísť ani parlament. „Naposledy bola riadna schôdza v decembri, hádajú sa tu tri strany, ktoré majú ďalšie 'podstrany' a drobia sa,“ pripomenul. Taraba reagoval, že napriek komplikovanej situácii koalícia prijíma dôležité zákony.

Minister nevie, ako sa koalícia postaví k schôdzi k jeho odvolávaniu, nemá problém s výmenou názorov. Dodal, že má víziu o tom, čo chce na envirorezorte splniť. Jeho návrat do poslaneckých lavíc nie je otázkou týždňov a mesiacov. „Nebránim sa vrátiť do parlamentu, ak uznám za vhodné, že nemám v rezorte viac čo dať a poviem si, že chcem pred voľbami viac robiť politiku,“ dodal. O svojej politickej budúcnosti bude v prvom rade rokovať so šéfom SNS Andrejom Dankom.

Štefunko si nemyslí, že pred ďalšími voľbami sa vytvorí z opozičných strán koalícia, nebolo by to podľa neho kontraproduktívne. „Je oveľa dôležitejšie, aby sa tam dostali všetky strany, ktoré majú riadny program a legitimitu medzi občanmi,“ povedal s tým, že líder hnutia Slovensko Igor Matovič sa svojím správaním z povolebnej spolupráce vylučuje sám. Jeho osobu a hnutie Slovensko vníma ako dve kategórie. „Hnutie Slovensko si musí urobiť poriadok u seba doma,“ dodal. Víta program vlády, ktorý predstavila SaS, no bolo to podľa neho možno predčasné. PS sa bude s SaS rozprávať o programových prioritách. Dodal, že aj PS sa pripravuje na vládnutie.

V súvislosti s investíciou vodnej prečerpávacej stanice Málinec Taraba povedal, že sa o projekte hovorí už vyše 20 rokov. Štefunko nevylučuje samotnú podstatu projektu, no kritizuje proces a komunikáciu ministra, ktorý nešiel za ľuďmi do regiónov, hoci táto stanica by mala byť potrebná až o 15 rokov. Opozičný poslanec sa tiež pýtal na financovanie projektu. Taraba uviedol, že pôjde o ziskový projekt, finančná stránka bude závisieť od nastavenia výkonu, ako aj dodávateľov. Vysvetľovať výhody investície chce ísť minister v najbližších týždňoch, „keď budeme mať kompletné závery k tomu, čo ľudia chcú vedieť“.

Štefunko súhlasí, že Európa si musí svoju obranu zobrať do svojich rúk. Taraba reagoval, že výdavky do zbrojného priemyslu sú neproduktívne a ak sa má hovoriť o navyšovaní výdavkov na obranu, nevidí žiaden predpoklad, že by to Slovensko vedelo utiahnuť. Uvítal by, ak by sa za obranný výdavok brala aj napríklad výstavba vojenskej nemocnice v Prešove.