Erik Tomáš: Dohoda na zmenách vo vláde sa môže týkať aj rezortu Hlasu

Cieľom je dospieť k tomu, aby koalícia pokračovala s komfortnou väčšinou. V súvislosti s očakávanými zmenami vo vláde to v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3 uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý pripustil, že súčasťou dohody môže byť aj jeden z rezortov či postov, ktoré má v súčasnosti Hlas-SD.

„Očakávam, že sa v pondelok predpoludním podarí na koaličnej rade rozlúsknuť celý problém,“ uviedol bez bližších analýz možností. Priznal že súčasťou debaty je aj možnosť, že sa Hlas-SD vzdá jedného z rezortov. „Máme však jasný rámec, aký rezort môže byť súčasťou takejto diskusie, respektíve súčasťou dohody nemusí byť len ministerský post,“ upozornil. Vyhlásil, že je „psou povinnosťou“ koalície dohodnúť sa a zaistiť v parlamente komfortnú väčšinu pre pokračovanie v napĺňaní záväzkov v programovom vyhlásení vlády a sľubov, ktoré dali voličov pred voľbami. „Ideálne by bolo obnoviť pôvodnú 79-ku,“ povedal. O nevyhnutnej potrebe sa v koalícii dohodnúť hovorí aj preto, že na druhej strane je „liberálno-konzervatívno-bláznivá“ opozícia.

Poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka hnutia PS Simona Petrík mieni, že politické výmeny, o ktorých sa uvažuje, neupokoja situáciu, skôr podnietia ďalšiu nespokojnosť a pocity skrivodlivosti vo vnútri koalície. „Budeme svedkami ďalších otvorených listov,“ narážala na list lídra SND Andreja Danka premiérovi.

Na rozdiel do Tomáša je presvedčená, že Slováci majú reálnu alternatívu voči súčasnej vládnej moci. „Sme najsilnejšia opozičná strana s rastúcim trendom, máme dobrú spoluprácu so stranou SaS i KDH a ak sa zároveň podarí strane Demokrati prejsť do parlamentu, vedeli by sme si predstaviť spoluprácu s nimi,“ uviedla. Vylúčila spojenie s hnutím Slovensko Igora Matoviča, nevie si ho predstaviť ani so stranou Hlas-SD. „Ukazuje sa aj teraz, že je to nestabilný prvok koalície,“ upozornila.