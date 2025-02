Zomrela niekdajšia slovenská reprezentantka, mala len 30 rokov

Vo veku 30 rokov zomrela slovenská športovkyňa a bývalá reprezentantka v mládežníckych kategóriách vo vodnom póle Janka Koubská. Informoval o tom vodnopólový a plavecký klub Pirana Sport Club Topoľčany na Facebooku.

S obrovským žiaľom, zármutkom a bolesťou sme prijali správu, že naša bývala hráčka, či niekdajšia reprezentantka... Uverejnil používateľ Pirana Sport Club Topoľčany Utorok 11. februára 2025

Ako spresňuje portál regiony.zoznam.sk, Koubská bola v roku 2010 súčasťou víťazného tímu na medzinárodnom turnaji vodných pólistiek do 17 rokov. Stala sa tiež majsterkou Slovenska v tejto kategórii.

„Strávili sme spolu tie najkrajšie roky. A keď to trochu prebolí, budeme spomínať na to, aké krásne to všetko bolo,“ uviedla pre regiony.zoznam.sk Jankina spolužiačka Zuzana. „Janička, odpočívaj v pokoji,“ dodala.

Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým vyjadril Koubskej tréner Igor Vestenický. „Krásna mladá dáma na prahu života, ktorú som mal česť viesť niekoľko rokov pri jej výbornej vodnopólovej práci. Úprimnú sústrasť rodine i celej vodnopólovej obci,“ dodal.