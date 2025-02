Maroš Šefčovič na budúci týždeň navštívi USA

Slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič odcestuje v priebehu budúceho týždňa do Washingtonu, kde v snahe odvrátiť transatlantický obchodný konflikt absolvuje niekoľko rokovaní. Pre TASR to pod podmienkou anonymity potvrdil zdroj oboznámený so záležitosťou.

Malo by ísť pritom o stretnutia na vysokej úrovni.

Šefčovič bude podľa portálu Politico najvyššie postavenou osobnosťou EÚ, ktorá navštívi Washington od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu 20. januára. Podľa Politica má Šefčovič v USA na pláne viaceré stretnutia vrátane schôdzky s ministrom Trumpovej administratívy pre obchod Howardom Lutnickom, šéfom Úradu obchodného splnomocnenca USA (USTR) Jamiesonom Greerom či ekonomickým poradcom Trumpa Kevinom Hassettom.

Šefčovičovu cestu do USA neskôr potvrdil aj jeden z hovorcov eurokomisie, píše Politico.

EÚ je jedným z najväčších ekonomických partnerov Ameriky, pričom každý rok sa zobchoduje tovar a služby v hodnote viac než 1,5 bilióna eur, podotýka portál.

Trump v piatok predstavil návrh na uvalenie recipročných ciel na obchodných partnerov USA, ktorý podľa neho vstúpi do platnosti už v apríli. Komisia v piatok odsúdila oznámenie Washingtonu o nových clách ako „krok nesprávnym smerom“.