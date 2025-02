Krvavý útok v Rakúsku: Sýrčan útočil nožom na okoloidúcich

Niekoľko okoloidúcich pobodal v sobotu popoludní v meste Villach v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko 23-ročný Sýrčan. Zabil 14-ročného chlapca, ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, informuje agentúra APA s odvolaním sa na miestnu políciu.

Útok sa stal v centre mesta neďaleko hlavného námestia. Páchateľ, sýrsky občan s povolením na pobyt v Rakúsku, bol zatknutý krátko po čine.

BREAKING:



Suspected terror attack in Villach, Austria!



5 random people stabbed on the street by a Syrian asylum seeker. A 14-year-old boy has died. pic.twitter.com/mfj7Sc9Umz