Zelenskyj v Mníchove zablokoval dohodu s USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že zablokoval dohodu, ktorá by USA sprístupnila veľké množstvo ukrajinských prírodných zdrojov výmenou za pokračujúcu podporu Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dohoda sa podpisuje na ministerskej úrovni. Ja som však prezident, a tak budem mať (slovo v otázke) kvality tohto dokumentu. Preto som ministrom nedovolil podpísať dohodu. Nie je hotová,“ povedal Zelenskyj novinárom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

„Podľa môjho názoru nás (dohoda) nechráni. Nie je pripravená chrániť nás a naše záujmy,“ vysvetlil prezident. „Musí to byť po právnej stránke napísané správne... je to investícia... Ak je to všetko spojené s bezpečnostnými zárukami, tak toto spojenie zatiaľ v dokumente nevidím,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump, ktorý počas predvolebnej kampane kritizoval rozsiahlu americkú pomoc Ukrajine, nedávno vyhlásil, že výmenou za americkú podporu chce od Ukrajiny nerastné suroviny vo hodnote 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur).

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tento týždeň povedal, že očakáva dosiahnutie dohody o ukrajinskom nerastnom bohatstve. Táto dohoda by podľa neho čiastočne kompenzovala USA financie, ktoré poslali na zbrane a pomoc Ukrajine brániacej sa invázii ruských vojsk od februára 2022.

Zelenskyj v tzv. víťaznom pláne, ktorý oznámil v decembri, načrtol možnosť prehĺbenia hospodárskych väzieb Ukrajiny s jej západnými partnermi, pričom sa odvolával na zásoby cenných nerastných surovín v jeho krajine, pripomína AFP.

Oznámenie ukrajinského prezidenta prišlo tri dni po tom, čo Trump telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Rozhovor vyvolal podľa AFP obavy v Európe aj v Kyjeve, že lídri Ruska a USA by mohli hľadať riešenie konfliktu na Ukrajine sami.