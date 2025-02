KDH slávi 35. výročie vzniku. Majerský: Boli sme v prvom šíku v boji s mečiarizmom

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si počas zasadnutia slávnostnej celoslovenskej Rady KDH v Nitre pripomenulo 35. výročie svojho vzniku. Zároveň ocenilo 30 dlhoročných aktívnych členov hnutia.

Prvý ustanovujúci snem KDH sa konal 17. februára 1990 v Nitre. Jeho predseda pripomenul, že hnutie bolo v prvom šíku v boji s mečiarizmom, bolo pri vstupe Slovenska do Európskej únie a bolo aj súčasťou vlád. „Sme ukotvení v mestách, obciach, samosprávnych krajoch, sme v Národnej rade SR a máme zastúpenie aj v Európskom parlamente,“ skonštatoval Majerský.

Zároveň pripomenul, že okrem vzostupov zažilo hnutie aj pády. „Sedem a pol roka sme boli mimo parlamentu. Aj z toho sme sa dokázali pozviechať a vrátiť sa späť do Národnej rady,“ zhodnotil.

Rada KDH počas pracovného rokovania prijala viaceré uznesenia. Odsúdila spôsob konsolidácie verejných financií realizovanej vládou, nesúhlasí s ráznym okresávaním daňových bonusov a zrušením rodičovských dôchodkov, odmieta transakčnú daň uvalenú na podnikateľov.

Pri spomienke na tretie výročie začiatku kremeľskej agresie na Ukrajine KDH vyjadrilo solidaritu s ukrajinským ľudom a odhodlanosť podporiť na všetkých úrovniach cestu k spravodlivému mieru. Rada KDH žiada vládu SR poskytovať Ukrajine a odídencom z Ukrajiny humanitárnu pomoc a nutnú podporu.

KDH tiež prijalo uznesenie, ktorým žiada vládu SR, aby v národnoštátnom záujme aktívne a konštruktívne spolupracovala na projekte európskej bezpečnostnej aliancie, ktorý posilní bezpečnosť aj našich občanov. Apeluje na vládu, aby svojimi vyhláseniami nespochybňovala, že sme a chceme byť súčasťou Európskej únie a jej bezpečného priestoru.

Rada KDH schválila návrh novely Ústavy SR. Predseda hnutia je presvedčený, že návrh KDH je omnoho lepší ako vládny návrh, ktorý predstavil premiér Robert Fico (Smer-SD). „Naše návrhy chceme komunikovať so všetkými politickými stranami a presvedčiť ich o tom, že tam, kde pochybili, my sme to precizovali. Budeme sa s každou jednou politickou stranou rozprávať tak, aby sme ich presvedčili, že náš návrh je dobrý,“ povedal Majerský.