Trump zakázal známej tlačovej agentúre vstup do Oválnej pracovne

Biely dom zakázal v piatok novinárom z americkej tlačovej agentúry The Associated Press (AP) vstup do Oválnej pracovne aj na palubu prezidentského špeciálu Air Force One. Dôvodom je, že agentúra vo svojich výstupoch nepísala o Mexickom zálive ako o Americkom zálive, ako to nedávno nariadil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe sobotných správ agentúry DPA či stanice CNN.

Trump podpísal ešte v januári dekrét, ktorým nariadil zmienené premenovanie zálivu vo všetkých vládnych dokumentoch. Spoločnosti Google i Apple zmenu ihneď implementovali vo svojich mapách pre používateľov z USA. Iné krajiny však nový názov neprijali, rovnako ako ani viaceré americké médiá s globálnou pôsobnosťou, uvádza CNN. Samotná agentúra AP oznámila, že záliv bude označovať pôvodným pomenovaním, hoci Trumpovo nariadenie vzala na vedomie.

Svoje rozhodnutie AP zdôvodnila tým, že správy šíri do celého sveta a musí tak zabezpečiť, aby boli názvy miest vrátane geografických údajov ľahko rozpoznateľné pre všetkých jej odberateľov, pričom Trumpovo nariadenie má platnosť len v USA.

CNN uvádza, že hoci sa podobne ako AP zachovali aj iné médiá s globálnym dosahom, Biely dom sa tento týždeň zameral práve na agentúru AP. Už od utorka jej spravodajcom zakazoval účasť na rôznych podujatiach, kde sa však naďalej mohli zúčastňovať jej fotografi.

V piatok však Taylor Budowich z tlačového oddelenia Bieleho domu uviedol, že AP naďalej „ignoruje zákonnú zmenu geografického názvu“ zmieneného zálivu. „Toto rozhodnutie je nielen rozdeľujúce, ale odhaľuje aj odhodlanie agentúry Associated Press k dezinformáciách,“ napísal na sociálnej sieti X v príspevku, ktorý bol neskôr zverejnený ako oficiálne vyhlásenie Bieleho domu.

Budowich ďalej uviedol, že právo AP na „nezodpovedné a nečestné spravodajstvo“ síce chráni prvý dodatok americkej ústavy, agentúre však podľa jeho slov nezabezpečuje „výsadu neobmedzeného prístupu“ do priestorov ako je Oválna pracovňa či Air Force One.

Voľné miesta po AP tam nateraz budú k dispozícii novinárom z iných médií. Budowich dodal, že AP naďalej zostáva oprávnenie vstupovať do komplexu Bieleho domu.

Hovorkyňa AP Lauren Eastonová označila slobodu prejavu za „pilier americkej demokracie“ a základnú hodnotu Američanov. „Opatrenia prijaté s cieľom obmedziť spravodajstvo agentúry AP o prezidentských podujatiach z dôvodu, ako označujeme geografickú lokalitu, oslabujú toto dôležité právo zakotvené v ústave USA pre všetkých Američanov,“ dodala.