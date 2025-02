Starnete rýchlejšie ako ostatní? Takto to zistíte podľa chôdze

Hoci je rýchlosť starnutia organizmu individuálna a závisí aj od vonkajších faktorov ako kvalita jedla, fajčenie alebo miera fyzickej aktivity, táto veličina sa dá dobre odhadnúť aj zo spôsobu, akým bežne kráčate.

So zistením prišli vedci vo výskume publikovanom v prestížnom lekárskom časopise JAMA, kde tvrdia, že pomalšia chôdza u ľudí v strednom veku predznamenáva rýchlejšie starnutie.

Pomalým krokom k rýchlemu starnutiu

Výskum prebiehal vyše 50 rokov, počas ktorých mapoval správanie a typ chôdze u 904 Novozélanďanov od kolísky až po vek 45 rokov.

Vedci zistili, že tí z nich, ktorí na konci výskumu kráčali pomalšie, vykazovali viac známok starnutia vrátane rýchlejšieho starnutia pokožky tváre, zhoršeného stavu zubov a zdravia pľúc či horšej imunity. Ich reakcie boli pomalšie, lebo im rýchlejšie starol aj mozog.

Ľuďom, ktorí kráčajú pomalšie, tiež namerali o 16 bodov nižšie IQ ako tým, ktorí kráčajú rýchlo.

Stačí pridať do kroku?

Výsledky štúdie by mohli naznačovať, že ak chceme starnúť pomalšie, stačí začať kráčať rýchlejšie. Či je to pravda však nevieme – štúdia našla len spojitosť, no či je pomalý krok aj príčinou starnutia, na to neodpovedá.

Na druhej strane existuje množstvo výskumov, ktoré vyzdvihujú fyzickú aktivitu ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich celkové zdravie, a teda aj vitalitu a tempo starnutia organizmu. Zdravotníci preto odporúčajú venovať aspoň 150 minút týždenne mierne namáhavej fyzickej aktivite alebo 75 minút intenzívnejším činnostiam.