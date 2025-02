Finančná správa odmieta tvrdenia o nefungovaní eKasy

Uviedla to v súvislosti s piatkovými vyjadreniami poslancov opozičného PS, podľa ktorých FS nestihla upraviť systém eKasa na nové sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Opoziční poslanci to vyhlásili s poukázaním na informácie zverejnené Denníkom N.

„Finančná správa kategoricky odmieta nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia niektorých politikov a médií o nefungovaní systému eKasa. Systém funguje, sadzby DPH sú v ňom plnohodnotne implementované, pokladničné doklady sa evidujú a generujú správne a dáta z eKasy sú užívateľom dostupné,“ uviedla FS v reakcii.

Ako FS informovala, do konca minulého roka poskytovala a naďalej poskytuje podnikateľom benefit nad rámec zákona vo forme reportov v eKasa zóne na portáli FS aj s rozpisom sadzieb dane z DPH. „Od 1. januára 2025 však funkcionalita rekapitulácie v reporte nie je dočasne dostupná, ale podnikateľ si ju môže vykonať vo vlastnej réžii. To však podnikateľa neobmedzuje v tom, aby mohol podať správne daňové priznanie k DPH, a preto mu ani nehrozia žiadne sankcie,“ uviedla FS.

Doplnila, že už v januári informovali verejnosť o znížení používateľského komfortu v tejto súvislosti a podnikateľom predstavili náhradný spôsob, ako si rekapituláciu môžu dopočítať. Podnikatelia tiež majú k dispozícii call centrum, kde sa môžu v prípade problémov poradiť.

Finančná správa odkázala, že hoci nemá túto zákonnú povinnosť, na riešení situácie pracuje. „Pre používateľov online registračných pokladníc pripravujeme riešenie v dvoch fázach. Už v najbližších dňoch zverejníme pomôcku, ktorá im pomôže so samostatnou rekapituláciou sadzieb a rozpisom sadzieb DPH až do obnovenia funkcionality priamo v eKasa zóne na portáli finančnej správy. To očakávame v priebehu apríla 2025,“ uviedla FS.

Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podľa FS môžu použiť dáta a informácie priamo z reportov vygenerovaných v aplikácii VRP, ktoré obsahujú informácie aj k samotným údajom k rozpisu DPH.

„Finančná správa neeviduje zvýšený počet dopytov podnikateľov v tejto oblasti a svoju doterajšiu komunikáciu považuje za dostatočnú. Finančná správa považuje nepravdivé a zavádzajúce informácie k tejto téme za neadekvátne vytĺkanie politického kapitálu,“ uzavrela FS.