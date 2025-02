Dôležitý objav na Antarktíde: Toto môže byť kľúč k cestovaniu v hlbokom vesmíre

Jediný pôvodný hmyz v Antarktíde by mohol byť pre vedcov inšpiráciou, ako umožniť ľuďom cestovať v hlbokom vesmíre. Vedci tvrdia, že drobná muška s názvom Belgica antarctica dokáže žiť na mrazivom kontinente tak, že sa v podstate vypne na najchladnejšie ročné obdobia.

To by mohlo byť pre kľúčom k témam, ako je kryokonzervácia, keď sa živé organizmy zmrazia pri veľmi nízkych teplotách hlboko pod nulou, aby sa v budúcnosti opäť vrátili k normálnemu životu. Tieto poznatky môžu byť užitočné, ak sa niekedy dostaneme na Mars a potom ďalej do hlbšieho vesmíru mimo našej slnečnej sústavy.

Kryokonzervácia sa už používa na niektoré tkanivá, napríklad pre embryá používané pri umelom oplodnení. Zatiaľ čo v prípade buniek je to možné, na oživenie zmrazených ľudských bytostí ešte zďaleka nie sme pripravení.

V článku uverejnenom v časopise Scientific Reports sa uvádza, že zmrazené larvy mušiek bez problémov prežili 32 dní simulovaného zimovania.

Medzinárodný výskumný tím pod vedením vedcov z japonskej Metropolitnej univerzity v Osake zistil, že nelietavá muška sa počas svojho dvojročného životného cyklu prirodzene vyrovnáva s ročnými obdobiami tak, že v prvom roku života prechádza „pokojom“ a v druhom roku „povinnou diapauzou“.

Ide v podstate o obdobia pokoja, keď je počasie príliš chladné na to, aby fungovala. Prvé obdobie je bezprostrednou reakciou na nepriaznivé podmienky, a keď sa podmienky zlepšia, organizmus sa opäť stáva aktívnym.

Druhé obdobie pokoja prichádza zvnútra, keď dosiahne pevný bod svojho životného cyklu. To umožňuje muškám vyliahnuť sa ako dospelí jedinci v rovnakom období, keď prichádza leto.

Mizuki Yoshida uviedol: „Ako dospelé majú len niekoľko dní života a potrebujú si nájsť partnera, takže tento mechanizmus načasovania je kľúčový pre ich prežitie." Profesor Shin Goto povedal: „Zistili sme, že pre antarktickú mušku sa obligátna diapauza končí s nástupom nízkych teplôt v zime, takže všetky larvy sa kuklia v rovnakom čase a v rovnakom čase sa vyliahnu ako dospelí."