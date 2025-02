Starmer: Británia sa zaviazala podporovať "nezvratnú cestu Ukrajiny do NATO"

Starmer opätovne potvrdil pevnú podporu Ukrajiny zo strany Británie, a to tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajina podľa Starmera, ktorého citovala jeho hovorkyňa, potrebuje bezpečnostné záruky, pomoc a suverénnu budúcnosť. Kyjev sa „môže spoľahnúť, že Británia sa o to postará“, dodal britský premiér.

„Premiér zopakoval záväzok Británie, že Ukrajina je na nezvratnej ceste do NATO, ako sa dohodli spojenci na minuloročnom summite vo Washingtone,“ uviedla hovorkyňa.

Podľa hovorkyne premiér jednoznačne povedal, že nemôžu existovať žiadne rozhovory o Ukrajine bez Ukrajiny.

S blížiacim sa tretím výročím ruskej invázie „sa lídri zhodli, že to bude dôležitý moment na demonštráciu medzinárodnej jednoty a podpory pre Ukrajinu,“ dodala hovorkyňa.

Starmer sa o ukrajinskej ceste za členstvom v Aliancii vyjadril len pár dní po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že vstup Ukrajiny do NATO nie je reálnym cieľom. S týmto tvrdením súhlasí aj americký prezident Donald Trump, ktorý povedal, že si nevie predstaviť, že by Rusko akceptovalo členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, informuje Sky News.

Trump v stredu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne aj so Zelenským. Americký prezident oznámil, že sa s Putinom dohodli, že čoskoro začnú rokovania o Ukrajine.

Tento vývoj podľa AFP vystrašil Kyjev a spojencov, ktorí v reakcii na Trumpov rozhovor s Putinom vyjadrili, že Kyjev musí byť súčasťou rokovaní o svojej budúcnosti. Kremeľ aj Washington tvrdia, že Ukrajina sa do týchto rokovaní zapojí.

V piatok sa v Nemecku začína Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC), ktorá má byť jednou z prvých príležitostí, keď predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny. Nemecká vláda však podľa svojho hovorcu neočakáva, že by MSC mohla viesť k významnému prelomu, pokiaľ ide o ukončenie vojny na Ukrajine.