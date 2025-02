Požiar v Černobyle: Do sarkofágu elektrárne narazil dron

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. —— Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant. This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world, together with America – all those committed to real security for humanity. The only country in the world that attacks such sites, occupies nuclear power plants, and wages war without any regard for the consequences is today’s Russia. This is a terrorist threat to the entire world. The shelter at the Chornobyl NPP was damaged by this drone. The fire has been extinguished. As of now, radiation levels have not increased and are being constantly monitored. According to initial assessments, the damage to the shelter is significant. Every night, Russia carries out such attacks on Ukraine’s infrastructure and cities. Russia continues to expand its army and shows no change in its deranged, anti-human state rhetoric. This means that Putin is definitely not preparing for negotiations — he is preparing to continue deceiving the world. That is why there must be unified pressure from all who value life – pressure on the aggressor. Russia must be held accountable for its actions.