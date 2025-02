Vedci varujú: Toto nám hrozí v roku 2032

V roku 2032 môže našu planétu zasiahnuť asteroid, ktorý už teraz smeruje k Zemi. Odborníci vytvorili simuláciu, ako by mohol vyzerať prípadný dopad asteroidu 2024 YR4, ktorý sa rovná 15 000 000 tonám TNT.

Vedci v súčasnosti vypočítali, že existuje 2,3-percentná šanca, teda jedna ku 43, že sa asteroid zrazí so Zemou a spôsobí skazu. Potenciál nárazu a rozsah tohto asteroidu vyvoláva medzi odborníkmi obavy, preto mu bol pridelený stupeň 3 na Turínskej stupnici merania nebezpečenstva. Je to druhé najvyššie hodnotenie, aké bolo kedy udelené.

Ak by asteroid zasiahol Zem, uvoľnená energia by bola 100-krát silnejšia ako atómová bomba „Little Boy“ zhodená na Hirošimu v roku 1945.

2024 YR4 prvýkrát zachytili vedci prevádzkujúci stanicu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) v decembri minulého roka.

Vtedy odborníci dávali asteroidu len 1 % šancu na zrážku so Zemou, ale vo februári analýza zvýšila túto šancu na 2,3 %. Teraz však vedci vyslovili ešte mrazivejšiu predpoveď o dráhe asteroidu - mohol by naraziť priamo do Mesiaca.

David Rankin, prevádzkový inžinier pre Catalina Sky Survey Arizonskej univerzity, na sociálnej sieti varoval, že existuje približne 0,3 % šanca, že 2024 YR4 narazí do Mesiaca. Vedci tvrdia, že takýto výbuch na Mesiaci by mohol na Zemi vyvolať meteorický dážď.