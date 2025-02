Šutaj Eštok: Telefonát Trumpa s Putinom otvára priestor na mierové rokovania

„Stredajší rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom, o ktorom bol informovaný aj ukrajinský prezident, otvára konečne reálny priestor na mierové rokovania. To je presne to, čo by malo byť cieľom každého racionálneho politika - ukončenie konfliktu a nastolenie mieru. Ja osobne, aj strana Hlas, plne túto mierovú iniciatívu podporujeme,“ priblížil na sociálnej sieti.

Šutaj Eštok si myslí, že vojna na Ukrajine sa nikdy nemala začať, no keď už k tomu prišlo, má byť povinnosťou zodpovedných politikov urobiť všetko pre to, aby sa čo najrýchlejšie skončila. „Dlhá vojna nemá žiadneho víťaza. Prináša len utrpenie vojakov, utrpenie civilistov a skazu pre celú krajinu. Čím viac zbraní ktorákoľvek strana do konfliktu nasadí, tým len toto utrpenie predlžuje,“ skonštatoval. Vojna sa podľa neho pre mnohých stala výnosným biznisom a nástrojom na presadzovanie ich politických cieľov. „Títo ľudia sú dnes znepokojení - nie preto, lebo trpia nevinní ľudia, ale preto, lebo sa črtá skutočná šanca na mier,“ dodal.

Putin a Trump spolu v stredu telefonovali oficiálne prvýkrát od nástupu republikána do úradu a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.