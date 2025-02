Náraz auta do davu v Mníchove vyšetrujú ako možný útok, podozrievajú Afganca

Podozrivým je 24-ročný žiadateľ o azyl z Afganistanu, ktorý bol polícii známy pre trestné činy súvisiace s drogami a krádežami. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

K incidentu došlo o približne 10.30 h SEČ neďaleko hlavnej železničnej stanice. Do davu účastníkov demonštrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo značky Mini Cooper.

Zranených je podľa najnovších informácií 28 osôb vrátane detí. Niektorí z nich utrpeli ťažké až kritické zranenia. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľníky.

Polícia potvrdila, že pri snahe zadržať vodiča došlo z jej strany k jednému výstrelu smerom na jeho vozidlo. Výstrely predtým hlásili aj svedkovia.

Zadržaného muža identifikovali ako 24-ročného Afganca, ktorý v Nemecku požiadal o azyl. Pozornosť polície predtým vzbudil pre krádeže v obchodoch a porušenie zákona o omamných látkach.

Pokiaľ ide o to, či išlo o úmyselný čin, alebo nehodu, polícia sa nateraz domnieva, že podozrivý na mieste činu zbadal policajné auto strážiace záves pochodu účastníkov štrajku a následne zrýchlil smerom k davu ľudí.

Polícia nateraz neeviduje súvislosť s možným útokom a Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou, ktorá sa začína v piatok a potrvá do nedele. Prípravy na ňu sprevádzajú zvýšené bezpečnostné opatrenia. Podľa očakávaní sa na nej zúčastnia desiatky svetových lídrov vrátane amerického viceprezidenta J. D. Vancea a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. Prichádzať do metropoly Bavorska by mali začať už vo štvrtok večer.

Organizátori konferencie v predbežnom vyhlásení vyjadrili šok z incidentu, o možných dôsledkoch pre jej priebeh sa ale nezmienili. S políciou však zostávajú v kontakte. Incident sa odohral približne 1,6 kilometra od hotela Bayerischer Hof, kde prebehne bezpečnostná konferencia.