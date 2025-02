Washington Post: Izrael môže zaútočiť na iránske jadrové zariadenia do polovice roka

V správach tajných služieb sa píše, že takýto útok by mohol zabrzdiť iránsky jadrový program na niekoľko týždňov až mesiacov. Zároveň by však vystupňoval napätie v regióne Blízkeho východu a mohol spôsobiť širší konflikt.

Podľa súčasných a bývalých amerických predstaviteľov oboznámených so spravodajskými informáciami Izrael vyhodnotil, že jeho októbrové nálety narušili iránsku protivzdušnú obranu a krajina je preto náchylnejšia voči ďalšiemu útoku.

Tajné služby predpokladajú dve verzie izraelského útoku, pričom pri každej z nich by Spojené štáty poskytli leteckú podporu pri doplňovaní paliva pre izraelské stíhačky a spravodajské informácie. Izrael sa podľa zdrojov Washington Post pravdepodobne pokúsi zaútočiť na iránske jadrové zariadenia Fordow a Natanz.

Reuters pripomína, že americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nedovolí Iránu získať jadrovú zbraň, avšak s Teheránom by radšej uprednostnil dohodu ako ozbrojený konflikt. „Všetci si myslia, že Izrael s našou pomocou alebo naším súhlasom pôjde a začne ich bombardovať. Bol by som radšej, keby sa to nestalo,“ uviedol prezident pre televíziu Fox News.