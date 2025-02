Peter Gabriel, zakladateľ Genesis a uznávaný sólo muzikant, má 75 rokov

V ďalšom desaťročí aj celosvetovú slávu ako kapelník Genesis, zoskupenia viacerých budúcich úspešných osobností modernej hudby. Nasledujúca sólová kariéra mu priniesla rešpekt od kolegov a poslucháčov v mainstreamovej i nezávislej sfére. Britský hudobník a spevák má dnes (13. februára) 75 rokov.

Genesis a progresívny rock

Produkcia raných Genesis mala poslucháčsky náročnejšie parametre a radila sa do intelektuálnej mozaiky artrocku, progrocku a ich experimentálnejších foriem. Po vydaní vrcholných albumov Selling England by the Pound a The Lamb Lies Down on Broadway v roku 1975 Gabriel prenechal líderskú úlohu Philovi Collinsovi. Po krátkej pauze vydal v roku 1977 svoju prvú sólovku s hitom Solsbury Hill.

Fenomenálny úspech albumu "So"

V roku 1986 zaznamenal Gabriel s albumom So fenomenálny úspech. Dobyl britský rebríček, bol jednotkou v mnohých krajinách a iba v USA ho predbehol soundtrack z filmu Top Gun. Sledgehammer, pieseň so senzačným videoklipom, sa stala hitom a získala 9 ocenení MTV Video Music Awards.

Začiatky a vznik Genesis

Peter Brian Gabriel sa narodil 13. februára 1950 v anglickom Chobhame. Už ako žiak prejavoval spevácky talent a zaujímal sa o hru na klavíri a bicie. Vo veku 12 rokov zložil svoju prvú pesničku. V roku 1967 založil Genesis spolu s Tonym Banksom a Mikeom Rutherfordom.

Vrcholná éra Genesis

V rokoch 1969-1975 Genesis nahrali niekoľko progresívnych albumov, medzi najvýznamnejšie patria:

Nursery Cryme (1971)

Foxtrot (1972)

Selling England by the Pound (1973)

The Lamb Lies Down on Broadway (1974)

Genesis koncertovali po celom svete, ale v roku 1975 Peter Gabriel oznámil svoj odchod z kapely.

Sólová kariéra

Po odchode z Genesis Gabriel vydal sériu sólových albumov:

Peter Gabriel (1977) – obsahuje hit Solsbury Hill

Peter Gabriel 2 (Scratch) (1978)

Peter Gabriel 3 (Melt) (1980) – obsahuje hit Games Without Frontiers

Peter Gabriel 4 (Security) (1982) – hit Shock the Monkey

So (1986) – obrovský úspech s hitmi Sledgehammer a Don't Give Up

a Us (1992) – hit Steam

I/O (2023) – návrat na čelo britského rebríčka

Ocenenia a neskoršia kariéra

Peter Gabriel je členom Rokenrolovej siene slávy a jeho diela získali 8 cien Grammy a 3 Brit Awards. Po úspechu albumu So sa venoval aj charitatívnym aktivitám a filmovej hudbe.

Osobný život

Gabriel je druhýkrát ženatý, má dve dcéry z predchádzajúceho vzťahu a dvoch synov zo súčasného manželstva. Žije vo Wiltshire, kde prevádzkuje Real World Studios, v ktorom nahrávali napríklad Kanye West, King Crimson či New Order.

Peter Gabriel ostáva jednou z najvplyvnejších postáv modernej hudby, s tvorbou, ktorá prekračuje žánrové aj časové hranice.