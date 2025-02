Koniec výtlkov na cestách? Jedinečný asfalt sa má „hojiť“ sám

Výtlky na cestách sa čoskoro môžu stať minulosťou. Chcú sa o to postarať vedci zo Swansea University, King's College v Londýne, ktorí navrhli prototyp asfaltu, ktorý sa sám „hojí“.

Ako spresňuje BBC, asfalt navrhli pomocou umelej inteligencie zo služby Google Cloud, pričom na jeho výrobu by mohol poslúžiť odpad z biomasy. Jediné, čo chýba na zrealizovanie projektu, sú financie od sponzorov.

Asfalt je čierna lepkavá látka, ktorá po nanesení tuhne v procese známom ako oxidácia. Počas neho môže dôjsť k vzniku prasklín, ktoré sa však vďaka novej metóde môžu samostatne opäť zoceliť, a tak dodať povrchu vozoviek vyššiu odolnosť a trvanlivosť.

We all get lots of complaints about potholes from both cyclists and car drivers. So, I was really interested to read about research at Swansea University regarding a new self-healing asphalt - which heals the cracks on the roads caused by heavy vehicles. https://t.co/XQ0xulCCUt