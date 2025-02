Blanár sa chce v Prahe rozprávať s Lipavským o vzťahoch SR a ČR

Ministri by spolu mali rokovať o vzájomných vzťahoch, spolupráci v EÚ či o globálnych témach. V stredu to oznámilo české ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ministri sa naposledy neformálne stretli začiatkom februára v českom hlavnom meste, kde sa Blanár zúčastnil na 11. Česko-Slovenskom plese a stretol sa s českými exprezidentmi Václavom Klausom a Milošom Zemanom. Podľa Lipavského je jeho schôdzka s Blanárom dôkazom toho, že česko-slovenské vzťahy na tom nie sú až tak zle, ako to môže vyplývať z niektorých mediálnych výstupov.

Snahu zlepšiť vzťahy krajín tento týždeň avizovali aj prezidenti Petr Pavel a Peter Pellegrini. Zhodli sa na tom, že situácia sa dostáva do fázy, ktorá prerastá do negatívnych názorov proti celému národu a krajine, čo považujú za škodlivé. Rozdiel v pohľade na niektoré aspekty zahraničnej a bezpečnostnej politiky by sa podľa Pavla nemal prenášať do emócií voči celej krajine.