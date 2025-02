Opozícia odovzdala podpisy, Taraba bude čeliť odvolávaniu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal v Národnej rade (NR) SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá by sa mala podľa rokovacieho poriadku zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

Odvolávanie Tarabu v parlamente iniciovalo opozičné hnutie PS. K návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu sa pridali aj poslanci za opozičnú stranu SaS a nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Poslanci za PS podanie návrhu na vyslovenie nedôvery Tarabovi avizovali už v utorok (11. 2.). Hovorili o viacerých jeho zlyhaniach. Kritizovali ho aj v súvislosti so zámerom výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.

„Taraba rieši všetko, len nie vlastný rezort. Poslednou kvapkou je plánovaná prečerpávacia elektráreň na Podpoľaní, pre ktorú chce pripraviť ľudí o bezpečie domova v priebehu pár dní. A ešte o nej bohapusto klame. Ministrovi vystavíme na schôdzi kompletné vysvedčenie. Otázkou je, či bude mať nakoniec odvahu odvolávaniu aj skutočne čeliť,“ skonštatovala poslankyňa Tamara Stohlová (PS).

Taraba reagoval, že svoje odvolávanie v parlamente považuje za snahu povaliť vládu. Priestor na mimoriadnej schôdzi k návrhu na jeho odvolanie chce využiť na prezentáciu svojich výsledkov.