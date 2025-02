Rodiny prídu o stovky eur mesačne, varuje KDH

Znížením daňového bonusu a vplyvom konsolidačných opatrení prídu rodiny o stovky eur mesačne. Štát by mal preto začať šetriť viac na sebe a nie na úkor rodín s deťmi. V stredu to uviedli na tlačovej besede opoziční poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s tým, že jeden z koaličných partnerov Andrej Danko prednedávnom priznal, že vládna koalícia to s konsolidáciou pokazila, čím najviac poškodila rodinám na Slovensku.

„Konsolidačné balíky, ktoré boli vystavené, ale aj zrušenie daňových bonusov spôsobilo to, že mnohé rodiny prídu o stovky eur na svojich výplatných páskach. Stovky eur, ktoré by mohli investovať do svojich rodín, im budú chýbať na to, aby boli odvážni a mali aj ďalšie deti. Namiesto adresnej pomoci sa rozdávajú helikoptérové peniaze všetkým,“ povedal predseda hnutia Milan Majerský. Zároveň spresnil, že kým v októbri minulého roka dostal bežný zamestnanec, ktorý nemá vysokú školu, pracuje a má dve deti na výplatnej páske 940 eur, tak v súčasnosti je to už len 798 eur.

Opozičná poslankyňa z KDH Andrea Turčanová doplnila, že zníženie daňového bonusu na deti je pre niektoré skupiny rodín nespravodlivé. Od nového roka sa zmenila suma tohto príspevku pre rodičov detí do 15 rokov zo 140 na 100 eur. U detí nad 18 rokov tento daňový bonus úplne zanikol. Zástupcovia rodičov sa zhodli na tom, že peniaze z daňového bonusu im budú tento rok chýbať na rôzne športové aktivity pre deti, krúžky či sústredenia. Ďalším negatívnym opatrením je pre rodiny aj vyššia 23-percentná daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá ovplyvní podľa nich aj deti so zdravotným znevýhodnením či už pri nákupe špeciálnych potravín alebo pri prístupe k pomôckam, rehabilitáciám alebo terapiám, na ktoré nebudú mať peniaze.

V prípade rodičov s tromi a viac deťmi podľa opozičných poslancov z KDH prídu v priemere o 740 eur. Zdôraznili, že vláda by mala prevziať zodpovednosť a šetriť na sebe, pričom vlani mohlo byť ušetrených v štátnom rozpočte 200 miliónov eur a tento rok 600 až 800 miliónov eur, čím by mohol byť zachovaný aj daňový bonus pre rodiny s deťmi.

„Je nevyhnutné, aby vláda prestala ignorovať realitu. Rodiny s deťmi sú pilierom našej spoločnosti a ich podpora je kľúčová pre budúcnosť našej krajiny. Preto dnes všetci spoločne apelujeme na túto vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutia, pristúpila k adresnej pomoci a začala sa správať hospodárne a hlavne solidárne k tým, ktorí v tejto krajine tvoria skutočné hodnoty,“ uzavrela Turčanová.