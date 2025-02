Cyklistku ohrozoval muž s nožom, polícia zverejnila VIDEO

JAZDA BICYKLOM SA PRE ŇU STALA NOČNOU MOROU V pondelok (10.02.2025) v čase okolo 16:10 hod. bola hliadka prvého bratislavského okresu vyslaná na Mýtnu ulicu k prevereniu napadnutia cyklistky neznámym mužom. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že 24 – ročná cyklistka, občianka Poľska čakala pred priechodom pre chodcov na bicykli, kde ju bezdôvodne zhodil z bicykla 40 – ročný Sebastián M. Po páde z bicykla ju začal ohrozovať nožom a vyhrážať sa smrťou. Okoloidúci neváhali, žene pomohli a mužovi zabránili v ďalšom násilnom konaní, a zadržali ho na mieste do príchodu hliadky polície. Cyklistka, občianka Poľska neutrpela žiadne zranenia, ktoré by si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. 40 – ročný Sebastián M. bol krátko po čine zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie do cely policajného zaistenia. V rámci procesných úkonov bolo povereným príslušníkom Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vznesené obvinenie za prečin nebezpečného vyhrážania s jednočinným súbehom prečinu výtržníctva. Poverený príslušník spracoval podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 40 – ročnému Sebastiánovi M. trest odňatia slobody na 6 mesiacov až tri roky.