Kolaps štátu, hlásia poslanci okolo Matoviča: Koalícia mohla porušiť ústavu

Opozičné hnutie Slovensko hovorí o kolapse štátu. Vládnu koalíciu kritizuje za hádky a neriešenie problémov. Vyzýva preto na vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Matovič, Michal Šipoš, Július Jakab, Rastislav Krátky, Gábor Grendel (všetci hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) na stredajšej tlačovej konferencii.

„Sľúbili lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Sľúbili lacnejšie potraviny a benzín. No čo ľuďom dali? Päťsto zločincov prepustených z basy, potraviny o 50 percent drahšie ako v Poľsku, drahší benzín, okradnuté rodiny a dôchodcovia, kataster nefunguje,“ skonštatoval Matovič.

Poslanci reagovali aj na list lídra SNS Andreja Danka adresovaný premiérovi. Obsahoval podľa nich vážne veci a ponúkol obraz o fungovaní koalície. Upozornili na pasáž, ktorá hovorí o rozkrádaní v zdravotníctve. Vyzvali orgány činné v trestnom konaní, aby v tejto veci začali konať.

Poukázali aj na časť, v ktorej Andrej Danko tvrdí, že poslancov za SNS donútili v parlamente podporiť konsolidáciu. Upozornili na možné porušenie Ústavy SR. „Keď sa pozerám na to, že poslancov, nie len Andreja Danka, ale celý ich klub, niekto núti hlasovať za zákony, ktoré nie sú podľa jeho najlepšieho svedomia a vedomia predložené a napísané, tak porušujú ústavu,“ podotkol Krátky. Zváži, či podá podnet na mandátový a imunitný výbor NR SR, respektíve iné kroky.

Koaliční predstavitelia rokujú o situácii v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že ak Hlas-SD a SNS do pondelka (17. 2.) nedosiahnu vnútrostranícku dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Líder koaličnej SNS v reakcii na to zverejnil otvorený list premiérovi, kde mu odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom z SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili. Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade SR.