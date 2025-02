A. Világi: Je možné predpokladať, že sme opäť o krok bližšie k predčasným voľbám

Zhodnotila to politologička Aneta Világi v reakcii na list predsedu SNS Andreja Danka adresovaný premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Podotkla, že po zaslaní listu sú možné minimálne tri základné scenáre, pričom žiadny z nich podľa nej neznamená automaticky dlhodobé ukľudnenie situácie a politickú stabilitu.

Priblížila, že možnosťou je, že premiér pristúpi k rekonštrukcii vlády a koaliční partneri vypovedajú koaličnú zmluvu. „Takýto scenár by mohol viesť k predčasným voľbám,“ skonštatovala. Možné je tiež podľa nej, že premiér pristúpi k rekonštrukcii vlády a líder jednej alebo obidvoch jeho partnerských strán v koalícii abdikujú na svoje funkcie a nahradí ich niekto iný. „Takýto scenár by napríklad Dankovi dovolil udržať si osobnú integritu a dôstojnosť a pritom pre SNS by to znamenalo krok k udržaniu koalície,“ vysvetlila. Treťou možnosťou je podľa politologičky, že koaliční partneri dospejú k ústupkom a dohode a budú to prezentovať ako veľkú, ale potrebnú obetu pre dobro spoločnosti.

List Danka vníma ako snahu komunikovať najmä voličstvu SNS a prípadným podporovateľom, že SNS s rekonštrukciou vlády naďalej nesúhlasí. Taktiež, že niektoré časti listu sa snažia navodiť nevyargumentovaný dojem, že rozpad poslaneckého klubu SNS bol spôsobený zásahom iných aktérov vrátane atribúty viny premiérovi za nefungujúcu komunikáciu v rámci koalície. Čiže ide podľa nej aj o snahu o prenos viny za ohrozenie koalície mimo stranu SNS a jej predsedu.

Danko adresoval v utorok (11. 2.) predsedovi vlády otvorený list. Spôsob, akým sa premiér rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je podľa Danka hrubým porušením koaličnej dohody. Vyzval ho, aby nevytváral tlak a nedehonestoval strany SNS a Hlas-SD. Odkázal mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Za situáciu podľa Danka nenesú zodpovednosť strany SNS a Hlas-SD.

Fico v utorok informoval, že Hlas-SD a SNS majú do pondelka 17. februára priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér v ten deň navrhne prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde.