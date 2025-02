SaS: Výstavba elektrárne Málinec ohrozuje strategické zásoby pitnej vody

Pod elektrárňou sa nachádza vodná nádrž, ktorá je strategický zdroj pitnej vody pre okres Lučenec a Veľký Krtíš. Šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), pod ktorého projekt spadá, si pritom uvedomuje, že výstavbou tejto elektrárne bude priamo ohrozený tento strategický zdroj pitnej vody. Uviedla to v stredu podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.

„To, čo priniesol minister Taraba, je nepremyslený návrh. Nie je k tomu žiadna štúdia. Samotná vláda sa zaviazala urobiť štúdiu realizovateľnosti, dala si termín do konca roku 2026, kde by určite musela vyhodnotiť práve to, ako bude ohrozená táto vodná nádrž. Ako ju prípadne ochráni alebo sa s ňou rozlúči. A na základe toho by sme sa mohli spolu rozprávať, či nám to naozaj stojí za to,“ povedala Kolíková.

Ak dôjde k zrealizovaniu projektu výstavby, buď táto vodná nádrž ako zdroj pitnej vody zanikne, alebo dôjde k zdraženiu samotnej vody, doplnila Kolíková.

K téme sa vyjadril taktiež poslanec SaS Alojz Hlina, ktorý pripomenul nedostatočný dialóg a komunikáciu s obyvateľmi tejto oblasti. Taktiež skritizoval tvrdenie ministra Tarabu, že výstavba podporí cestovný ruch. Rovnako spochybnil tvrdenia o investičnej návratnosti tohto projektu. Tá by mala byť vyčíslená na päť rokov, pričom v takom prípade by musel projekt zarábať 1,5 milióna eur denne, zdôraznil Hlina.

„Naozaj sa treba rozprávať. Ak sa odborne vyhodnotí, že to zmysel má, poďme to analyzovať, ale správajme sa k ľuďom slušne, rozprávajme s nimi korektne, poskytujme pravdivé údaje a keď im povieme, že ideme vás obmedziť, ideme vám niečo zobrať, lebo chceme na tom zarobiť, tak vám to budeme nejakým spôsobom kompenzovať,“ uzavrel opozičný poslanec.