Žena, zranená pri požiari bytu, zraneniam podľahla

Zo štyroch zranených osôb boli tri prevezené do nemocnice. Jedna z nich v nemocnici zraneniam podľahla, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Požiar vypukol v jednom z bytov po 16.00 h. Na mieste zasahovali hasiči, policajti i záchranári. Podľa informácie Danky Capákovej z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR boli do nemocnice v Nitre transportované tri osoby vo veku od 62 do 84 rokov, jedna žena, dvaja muži, z dôvodu nadýchania sa splodín horenia a ďalších zranení. Z dôvodu nadýchania sa splodín horenia bola ošetrená aj ďalšia 78-ročná žena, ktorej stav si nevyžadoval transport do nemocnice.

Približne 20 obyvateľov bytovky bolo evakuovaných. Dočasné útočisko im poskytlo mesto Vráble v Mestskej športovej hale T-18. Vo večerných hodinách sa už mohli vrátiť naspäť do svojich bytov. Časť ľudí sa presunula k príbuzným, niektorí sa rozhodli v bytovom dome, kde došlo k požiaru, prenocovať, potvrdila radnica.

Na mieste bol prítomný aj zisťovateľ príčin požiaru. Podľa jeho vyjadrenia požiar pravdepodobne vznikol skratom v elektrickom zariadení. Presná príčina požiaru a vzniknuté škody sú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie a všeobecné ohrozenie.