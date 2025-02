Danko v otvorenom liste Ficovi: Hrubo ste porušili koaličnú dohodu

Spôsob, akým sa premiér Robert Fico (Smer-SD) rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. Tvrdí to šéf SNS Andrej Danko v otvorenom liste premiérovi, ktorý má TASR k dispozícii.

Danko vyzval premiéra, aby nevytváral tlak a nedehonestoval strany SNS a Hlas-SD. Odkazuje mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Za situáciu podľa Danka nenesú zodpovednosť strany SNS a Hlas-SD.

Neútočte na nás, žiada Danko Fica

Danko v liste prosí Fica, aby neútočil na SNS a Hlas-SD. „Toto už nie je našou zodpovednosťou. Ste premiér a veľmi dobre viete, kto ich zlomil, ovláda a získal na svoju stranu. Riešte to s tými ľuďmi, nie útokmi do nás a strašením verejnosti s voľbami,“ opísal šéf SNS odídencov z koaličných klubov.

„Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas-SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas-SD a to isté chcete urobiť i s ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo,“ uviedol šéf SNS. Pýta sa Fica, či mu neprekáža, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorý je po odchode z klubu SNS nezaradeným poslancom parlamentu. Podľa Danka ho sám Fico nechcel na ministerstve životného prostredia.

Pripomenul, že Ústava SR neumožňuje tzv. imperatívny mandát. „Tak ako aj vám v roku 2020 odišli poslanci, stalo sa to tejto vláde, i SNS a strane Hlas-SD. Stalo sa to aj KDH a hnutiu Slovensko, to však neznamená, že by sme to mali využívať na vzájomné útoky a alibizmus,“ myslí si predseda SNS.

Základom fungovania v parlamente je podľa neho spolupráca strán a vzájomný rešpekt a tolerancia pri napĺňaní programu. „To si naozaj želáte byť premiérom vlády zloženej z politických strán a vydieračov? Musíte vedieť, že to nemôže fungovať,“ odkázal Danko.

Ak padneme my, padnete aj vy

Danko skonštatoval, že Ficovi chýba empatia ku koaličným partnerom. „Ak padnú strany SNS a Hlas-SD, padnete aj vy, a o to ide našim nepriateľom,“ dodal s tým, že Fico nemá hádzať zodpovednosť na koaličných partnerov, inak opäť ostane sám. „My potrebujeme vás a vy potrebujete nás, ale akonáhle sa rozhodnete rokovať individuálne s ľuďmi, ktorí zradili, je to vaše rozhodnutie, ktoré nebude mať dlhú trvácnosť,“ myslí si šéf SNS.

Danko tiež v liste pripomína Ficovi, že ho podržal aj v uplynulých rokoch, či už v koalícii alebo v opozícii. „Trikrát vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili. Aj pri tvorbe tejto vlády sme ako SNS ustúpili z požiadaviek a je logické, že sme nedokázali mocensky uspokojiť všetkých našich poslancov. Všetko ste si rozhodli za naším chrbtom so stranou Hlas-SD a tu je výsledok,“ poznamenal. Podľa šéfa SNS je „veľká škoda“, že premiér svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom.

Fico v utorok informoval, že Hlas-SD a SNS majú do pondelka (17. 2.) priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér v ten deň navrhne prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde.

