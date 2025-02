Pavel chce, aby sa na stretnutí S3 upokojili emócie vo vzťahoch ČR a SR

Pavel to povedal v utorok v Paríži, kde sa na okraj summitu o umelej inteligencii stretol so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Avizoval, že na ďalšom stretnutí v marci by sa mohli pokúsiť "upokojiť emócie", informuje spravodajkyňa TASR.

„S Pellegrinim sme hovorili aj o tom, že sa naše vzájomné vzťahy (Česka a Slovenska) dostávajú do fázy, ktorá prerastá z hodnotenia názorov jednotlivých politikov na možno negatívne názory proti celému národu a krajine. A z oboch strán to považujeme za škodlivé. Pretože rozdiel v pohľade na niektoré aspekty zahraničnej a bezpečnostnej politiky by sa nemal prenášať do emócií voči celej krajine,“ povedal Pavel.

Ako vhodnú príležitosť, kde tému viac otvoriť, vidí nadchádzajúce rokovanie prezidentov na úrovni Slavkovského formátu (S3), ktoré sa uskutoční v marci na zámku Slavkov pri Brne. „Myslím si, že tam bude vhodná príležitosť, ako z oboch strán trochu upokojiť emócie a zachovať si, samozrejme, právo vyjadriť názor na to, ako sa pozeráme na zahraničnú politiku. Ale nemusí to nutne viesť k zovšeobecňovaniu alebo dokonca k zosmiešňovaniu, lebo to by rozhodne našim vzťahom neprospelo,“ dodal Pavel. S3 tvorí okrem ČR a SR aj Rakúsko.

Zámer diskutovať o téme zlepšenia česko-slovenských vzťahov počas rokovania v Brne už potvrdil aj Pellegrini.

Vzťahy ČR a SR sa vlani stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Kabinet českého premiéra Petra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.

Tento rok sa vzťahy vyostrili po tom, ako slovenský premiér Robert Fico opakovane obvinil českých politikov z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii. Proti tomu sa ohradili Fiala aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.