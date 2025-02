Merz privedie Európu "do hrobu", tvrdí Scholz

Merz vyzval, aby Nemecko žiadateľov o azyl na hraniciach vracalo späť, Scholz však tvrdí, že by to obmedzilo spoluprácu na úrovni Európskej únie a poškodilo by to Nemecko.

„Ak budeme tvrdiť, že bezpečnosť a poriadok v Nemecku sa vymkli spod kontroly, a preto nemusíme uplatňovať európske právo, potom ostatné krajiny budú tento falošný argument používať úplne rovnako,“ povedal kancelár v Spolkovom sneme (Bundestag). Podľa Scholza by to znamenalo nielen koniec európskej azylovej reformy, ktorej najväčším príjemcom je práve Nemecko, ale aj začiatok konca EÚ ako právneho spoločenstva.

„Friedrich Merz kandiduje, aby priviedol Európu do hrobu,“ vyhlásil Scholz.

Nemecký kancelár obhajoval výsledky svojej vlády v oblasti migrácie, ktorá je hlavnou témou predčasných parlamentných volieb po sérii útokov v krajine, pri ktorých boli ako podozriví zadržaní žiadatelia o azyl.

Merz podľa AFP využil januárový útok nožom v materskej škole v Bavorsku na presadenie opatrení Bundestagu na obmedzenie migrácie.

Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU) predložila do Spolkového snemu návrh zákona, ktorého cieľom bolo obmedziť migráciu do Nemecka a ktorý prešiel iba vďaka podpore strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú. Tento krok v krajine vyvolal protesty tisícov ľudí.

V utorok Merz opäť zdôraznil, že vo vláde nebude spolupracovať s AfD. Tvrdí však, že je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa kontroly prisťahovalectva.

„Migrácia potrebuje jasnú reakciu. Pokúsili sme sa ju poskytnúť,“ povedal Merz a obvinil vládu z obštrukcií. Odmietol obavy, že by migračná politika jeho strany bola v rozpore s právom EÚ, a Scholzove obvinenia označil za „krutú iróniu“.

„Táto vláda sa k Európe správala nedbanlivejšie ako ktorákoľvek predtým,“ vyhlásil Merz.

CDU vedie v predvolených prieskumoch s podporou 29 – 30 percent. Druhé miesto patrí AfD so zhruba 21 percentami, Scholzova Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) je až tretia s podporou okolo 16 percent.